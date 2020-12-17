شكرا لقرائتكم خبر عن عامل تركى يحاول الانتحار بسبب تعسف رئيس بلدية تابع لحزب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مبنى البلدية بمدينة ملاطية التركية، التابعة لحزب العدالة والتنمية، محاولة انتحارمن عامل متنزهات وحدائق في بلدية مدينة ملاطية، يُدعى جومالي، الذي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق السابع داخل مبنى البلدية، ردًا على الإجراءات التعسفية التي يتخذها رئيس بلدية ملاطية عن حزب العدالة والتنمية، صلاح الدين جوركان، ضد العمال.

وصعد العامل الذي حاول الانتحار إلى مكان مرتفع مرددًا: "كفى، نحن عمال ولسنا حيوانات. نحن لسنا حيوانات أيها الرئيس صلاح الدين، نحن لسنا حيوانات.. كفى استغلالًا"، من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن جومالي، تم إنقاذه ونقله إلى مركز الشرطة في مدينة ملاطية.