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"المحامين" تعلن أسماء الأعضاء الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين، أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبى بالقاهرة، وذلك حسب تاريخ كشف: 30 نوفمبر الماضى و1-2-6-7-8-9 ديسمبر الجارى وكانت نقابة المحامين قد عقدت من قبل جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد برئاسة النقيب رجائى عطية.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: "سوف تجدون فى القسم الذى سوف تحلفونه إشارة نصية إلى المحافظة على تقاليد المحاماة، فالسؤال المطروح ما هى تقاليد المحاماة؟، وهل للمحاماة تقاليد تختلف عن تقاليد المهن الأخرى، أو تختلف عن الأعمال التى يباشرها خريجو كليات الحقوق غير أعمال المحاماة؟".

وأضاف عطية: "للمحاماة تقاليد، هى الشرف، الأمانة، الاستقلال، الحفاظ على سر المهنة، وأعظم ما فى هذه التقاليد أن المحامى منذ أن يتسلم نفسه، وسوف تتسلمون أنفسكم بعد حلف اليمين-، يكون مسئولا أولا وأخيرا عن تعليم وتثقيف نفسه، وتكريس الاستقامة فى السلوكيات، وعن المحافظة على النمو الدائم فى عالم المحاماة، وهذا النمو ليس كلمة تقال، فالمحامى يخرج خارج السرب إذا تأخر يوما عن إنماء نفسه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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