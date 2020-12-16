برلماني من البام يطالب الحكومة والنيابة العامة بالتحقيق في المشككين في قرار ترامب حول الصحراء

في واقعة فريدة، طالب مستشار برلماني، بمتابعة المشككين في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.

وقال المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، الثلاثاء، في جلسة مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه يطالب رئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة، بـ”فتح تحقيق في سيدة اسمها أمينتو، ومجموعة ممن أصدر بلاغات وبيانات، ومن شكك وقال أن هذا القرار يمكن أن يأتي الرئيس مستقبلا ويلغي القرار الأول”.

واستشهد المحرشي بخطاب الملك محمد السادس، الذي قال فيه، إن أي شخص إما أن يكون وطنيا أو خائنا، وليست هناك مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة، كما أنه ليست هناك درجات في الوطنية والخيانة.

واعتبر المحرشي أنه “مايمكنش يكونو ناس في هذا الوطن ويعيشون فوق ترابه ويشربون ماءه ويسبونه”، مطالبا بفتح تخقيق عاجل.

تصريحات المحرشي خلفت جدلا واسعا على شبكات التواصل لاجتماعي، لتزامنها مع استمرار النقاش حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصحراء المغربي، أصدره قبل أسبوع.

وأثار قرار ترامب جدلا واسعا لنزامنه مع إعلان المغرب عن عودة علاقاته مع إسراييل، وسط تباين الآراء بين مؤيد ومعارض.