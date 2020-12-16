حاتم عمور يغني بالإسبانية

يغني الفنان حاتم عمور، باللغة الاسبانية،، ضمن ألبوم غنائي جديد، يصدره السنة المقبلة، وذلك بعد نجاح كبير حققه ألبومه الصادر عام 2019 “بلا عنوان”.

ويضم الألبوم الجديد لعمور، الذي اختار عنونته بـ”بلا حدود” توليفة من الأغاني بلهجات مختلفة، منها الدارجة المغربية، والعراقية، والخليجية، واللغة الإسبانية.

واختار عمور مغازلة الجمهور العربي بأغان بلهجات متنوعة، عكس ألبومه السابق، الذي كانت كل أغانيه مغربية، وتمكنت خلال إصدارها بشكل منفصل على منصات الموسيقى من تسجيل أرقام مشاهدة عالية.

وسبق أن شارك حاتم عمور في عمل إسباني بعنوان ” Nos Fuimos Lejos” في نسخته العربية، وذلك رفقة الفنان الإسباني إنريكي إغليسياس، والكوبي، ديسمبر بوينو، والمنتج المغربي العالمي ريدوان.

حاتم عمور، استغل فترة الحجر الصحي، في التحضير لألبوم جديد، لكن ذلك لم يغيبه عن الجمهور، إذ أصدر أغنية “هاينة” مع الفنانة أسماء لمنور، وشارك في حفل خيري لصالح لبنان بعنوان “صوت بيروت”، كما كان ينشر مقاطع من سهراته السابقة على يوتوب.