السعودية تبدأ التسجيل لتلقي لقاح كورونا وتحدد فئات المرحلة الأولى

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية رسمياً أمس عن آلية التسجيل من أجل الحصول على اللقاح ضد كورونا.



وأطلقت الوزارة أمس عبر تطبيق «صحتي» أيقونة جديدة للحجز من أجل اللقاح، حيث من المتوقع أن تبدأ البلاد حملة التطعيم أواخر الشهر الجاري، وفق ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح؛ نظراً لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، كما أكدت على مجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقالت الصحة السعودية إن التطعيم سيكون عبر جرعتين بينهما نحو 20 يوماً، ولا بد من الالتزام بمواعيدهما حتى تحدث الفائدة الكبرى، وسيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

وحددت الصحة فئات المرحلة الأولى من المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، وذوي السمنة المفرطة ومن لديهم نقص في المناعة، بالإضافة لمن لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة.

وبينت أن الفئات المستهدفة في المرحلة الثانية ستكون لمن تجاوز عمرهم 50 سنة، ومن تبقى من الممارسين الصحيين ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، كذلك من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 و40، فيما ستكون المرحلة الثالثة لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وتعتبر شركة «فايزر - بيونتك» أولى شركات لقاح كورونا التي صرحت لها هيئة الغذاء والدواء في السعودية، فيما تقوم الهيئة بحسب تصريح رئيسها في وقت سابق بدراسة أوراق شركات أخرى، من ناحية الأبحاث والدراسات السريرية والأبحاث قبل السريرية، ومتى ما وصلت إلى الدرجة النهائية والقبول سيصدر التصريح.

وكانت المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفاة لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.