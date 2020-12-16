شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات الألمانية تستعد لتطعيم كورونا في 27 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

يستعد وزراء صحة الولايات الألمانية لبدء تطعيمات كورونا في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وكان وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، قد أخطر الولايات في وقت سابق حول التصريح المنتظر صدوره للقاح شركتي بيونتيك وفايزر وتوريد هذا اللقاح، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة في ولاية برلين مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن الولايات استنتجت من هذا الإخطار أن السابع والعشرين من الشهر الجاري سيكون موعد بدء التطعيم ضد مرض كوفيد19- " الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وسيتم البدء بالتطعيم على نحو خاص في دور الرعاية".

ومن المنتظر أن تصدر الهيئة الأوروبية للأدوية موافقتها على تداول التطعيم في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وذلك قبل ثمانية أيام من الموعد الذي كان مخططا له بالأساس.