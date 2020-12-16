شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يكشف تعرض أحد حدوده إلى اعتداء «خطير» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي تعرض الحدود العراقية في منطقة السحلية فيشخابور بشمال غربي العراق إلى اعتداء وصفه بالخطير. وكشف المجلس في بيان صحفي صدر إثر اجتماع عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي, كشف النقاب عن قيام جماعات مسلحة بقصف الحدود العراقية ومناطق وجود قوات حرس إقليم كردستان "البيشمركة" وقوات الحدود الحكومية الاتحادية من داخل الأراضي السورية، بغية الدخول إلى الأراضي العراقية وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة. وأوضح أن قوات البيشمركة تساندها القوات المسلحة الاتحادية تصدت لهذه المحاولة وأحبطتها.

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