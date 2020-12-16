شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 51 مهاجراً غير شرعي من الغرق في تونس والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين أفادوا بأنهم متوجهين لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية. وأضافت أنه تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
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