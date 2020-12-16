شكرا لقرائتكم خبر عن «آياتا»: تطوير جواز سفر صحي رقمي للسفر الآمن والان نبدء بالتفاصيل

أعربت شركات الطيران العالمية عن أملها في استعادة صناعتها عافيتها من خلال تطوير تطبيق إلكتروني يكون بمثابة جواز سفر صحي يخزن نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد أو معلومات التطعيمات على هواتف المسافرين المحمولة.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) في جنيف اليوم الأربعاء، إنه سيتم تجربة جواز السفر الصحي في شركة بريتش أيروايز وغيرها من شركات الطيران العالمية خلال الأسابيع المقبلة، قبل إعلان نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي.

ويستهدف هذا التطبيق الاستغناء عن قواعد الحجر الصحي الحالي التي تعتبر عقبة رئيسية أمام تعافي حركة السفر الدولي.

وسيتم تخزين البيانات الصحية للمسافرين على هواتفهم المحمولة فقط، وليس في أي سجل مركزي، بحسب آياتا.