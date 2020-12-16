شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تسجل أكبر عدد يومي لإصابات كورونا منذ منتصف نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء أكبر عدد يومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني بواقع 25161 حالة.



ورصدت الحكومة 612 وفاة خلال 28 يوما من الاختبار الإيجابي للفيروس، وهو أعلى عدد وفيات منذ الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الثلاثاء 18450 إصابة جديدة بفيروس كورونا و506 وفيات

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