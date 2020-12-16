شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني: وجود الحكومة سينهي الانقلاب.. والبنك الدولي: اليمن بحاجة إلى 25 ملياراً للتعافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم (الأربعاء)، أن وجود الحكومة والبرلمان داخل البلاد سيشكل علامة فارقة في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشيداً أثناء لقاء الهيئة البرلمانية برئيس الحكومة معين عبدالملك، بالدعم السعودي السخي لتوحيد الصف اليمني وإنهاء الانقلاب والتصدي للإرهاب الإيراني.

وقال البركاني إن الخطوات المنجزة لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وما سيترتب عليه من إصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة ووقف تدهور الاقتصاد وضبط الموارد، وتصحيح الاختلالات وتشكيل الحكومة الجديدة سيعيد الأمل للمواطنين بما تحمله من برنامج عملي ورؤية واضحة لمعالجة الأوضاع، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ورئيسها تحظى بدعم القيادة السياسية ومجلس النواب والأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية وتفاؤل شعبي واسع.

في الوقت ذاته، ذكر تقرير للبنك الدولي اليوم أن احتياجات اليمن الخاصة بالتعافي وإعادة الإعمار للسنوات الـ5 القادمة تقدر ما بين 20 و25 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي تضررت بشكل خطير، مؤكداً أن قطاع الطاقة هو الأقل تضرراً.