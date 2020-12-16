شكرا لقرائتكم خبر عن 99 مدنياً ضحايا الحوثي بتعز في نوفمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن اليوم (الأربعاء)، مليشيا الحوثي بارتكاب 148 انتهاكا بحق المدنيين في محافظة تعز خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكداً أن فريقه رصد مقتل 17 مدنيا بينهم 7 أطفال جراء القصف بالقذائف والمدافع، كما أصيب 82 مدنيا بينهم 28 طفلا و10 نساء.

وأوضح المركز في تقرير أن 5 مدنيين تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري، كما وقعت 4 انتهاكات لحرية الرأي والتعبير، مبيناً أن فريقه رصد 37 انتهاكاً للممتلكات الخاصة والعامة منها 3 انتهاكات لممتلكات عامة بينها قصف مسجد يحوي مدرسة تحفيظ قرآن كريم وتخريب كيبل الإنترنت وبرج اتصالات.

وأشار التقرير إلى أن 4 جنود تعرضوا للاغتيال من قبل مسلحين خارجين عن القانون وأصيب آخر، فيما اختطف العميد قائد الورد، قائد اللواء الثالث من وسط مدينة التربة.

وتطرق التقرير إلى الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة وانعدام المرتبات، مؤكداً أن ذلك انعكس على الحالة المعيشية وتسبب في تدهور مخيف وانعدام القدرة الشرائية إلى درجة اختفاء الخبز من الأسواق وإغلاق أفران صنع العيش أبوابها.