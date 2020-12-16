شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: سقوط مروحية ومقتل 3 ضباط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم (الأربعاء)، مقتل 3 ضباط، إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، إن الحادثة أسفرت عن مقتل كل من المقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم أول بوزايدة نورالدين، مضيفة: مروحية البحث والإنقاذ من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية سقطت أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة في الساعة 11:25 ظهراً في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.

وذكرت صحيفة «الخبر» المحلية، أن حادثة السقوط وثقتها كاميرات لصيادين هواة كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وهي تهوي مباشرة نحو قاع البحر. وأفادت بأن الحادثة وقعت على بعد نحو ميل بحري بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت وقد هرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث.