بيان عاجل من الجيش السوداني بعد سقوط قتلى بصفوف قواته في كمين إثيوبي

أعلن الجيش السوداني، في بيان عاجل له اليوم الأربعاء، عن وقوع خسائر في صفوفه أثناء عملية تمشيط قرب الحدود مع إثيوبيا جراء كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية.

وقال المركز الإعلامي العسكري السوداني، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه مساء أمس الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية.

وأكد البيان "وقوع خسائر في الأرواح والمعدات".

وشدد البيان على أن القوات المسلحة السودانية لن تسمح بغزو أراضيها، مضيفًا أن القوات السودانية قامت "بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات".

من جانبه، أصدر مجلس الوزراء السوداني، بياناً عاجلاً، تعليقا على الأحداث التي تعرضت لها القوات المسلحة السودانية.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان نقلته وسائل إعلامية مساء اليوم الأربعاء،: "ظل مجلس الوزراء يتابع بحرص واهتمام، الأحداث في دولة إثيوبيا الشقيقة، والتي بدأت منذ ما يقارب الأسابيع الستة".

‏وأضاف البيان أن السودان استقبل الآلاف من اللاجئين الفارين عبر الحدود الشرقية، حيث أفاض الشعب السوداني من كرمه المعلوم، رغم الظروف الاقتصادية القاسية والقدرات المحدودة.

‏وتابع: "وفي مساء أمس الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من بعض القوات والمليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك، حدثت خسائر في الأرواح والمعدات."

وأكد مجلس الوزراء السوداني في بيانه دعمه ووقوفه مع القوات المسلحة التي تسد الثغور وتحرس البلاد، مجددا ثقته في قدرة القولت المسلحة على حماية حدود البلاد ورد أي عدوان.

وأضاف: "‏نشد على أيادي القيادات العسكرية ونلقي بالتحية للجنود الأشاوس الذين يستحقون تقديم كل دعم ممكن، وما الملمات إلا لحظة نستبين فيها آصرة الوطنية ووشيجة التراب."

واختتم مجلس الوزراء السوداني بيانه قائلاً : "التحية للشهداء الذين ارتقوا في إباء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين."