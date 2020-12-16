مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
شهد الطريق الزراعي السريع الشرقي "أسيوط - سوهاج"، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع، بدائرة مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم على الطريق الشرقي أمام قرية البلابيش بناحية قرية الكشح دائرة مركز دارالسلام، بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأتوبيس نقل جماعي "سوبر جيت".
تبين من التحريات الأولية أن الحادث أسفر عنه مصرع 5 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.
جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي ودارالسلام المركزي.
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