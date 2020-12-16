محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
افتتحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بنك الدم التخزيني، الملحق بوحدة كلى قرية سنهور المدينة التابعة لمدينة دسوق.
ووفق بيان مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، فإن وحدة الكلى بقرية سنهور المدينة تتكون من 15 ماكينة، 11 منهم تخدم مرضى الغسيل الكلوي السلبي لفيرس c وعددهم 31 حالة.
وأوضح البيان أن الماكينات الأربعة الأخرى تخدم المرضى الإيجابي لفيرس c وعددهم 10 حالات، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية لأهالي قرية سنهور المدينة، وتخفيف العبء عن مرضى الغسيل الكلوي من مشقة السفر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح بنك الدم التخزيني بوحدة كلى "سنهور" في كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.