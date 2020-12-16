الخارجية الفلسطينية: وفاتان و44 إصابة جديدة بكورونا بين جالياتنا بالخارج

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع حالات الوفاة إلى 330، وعدد الإصابات إلى 8 آلاف و485 إصابة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن سفارة فلسطين لدى تركيا قد سجلت حالتي وفاة بفيروس (كورونا)

ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 13.

وأكد البيان أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، أفاد بأنه تم تسجيل 44 إصابة جديدة بـ(كورونا) في صفوف الجالية، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الصحة فى قطاع غزة، في تقرير يومي موجز لفيروس كورونا في القطاع، أنها فحصت 2088 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتبين إصابة 935 مواطنا.

و سجلت غزة، صباح الأربعاء، 10 وفيات و935 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس إلى

220 حالة وفاة.

وبينت الصحة أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ حاليًا 8851 حالة، منها 364 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بينها 229 حالة خطيرة وحرجة.