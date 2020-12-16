بريطانيا تسجل 25161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 25161 إصابة و612 وفاة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1913277، فيما إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 76287.

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 73 مليونا و809 آلاف و741 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و641 ألفا و741 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 51 مليونا و819 ألفا و551 حالة، الأربعاء.

في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، حوالي ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24

ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الإثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء (01,30 بتوقيت جرينتش

الأربعاء) سجّلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف

إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.

ومنذ أسبوعين لا تنفكّ أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.