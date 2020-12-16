الرئيس التونسي يجتمع بوزير الداخلية لبحث الوضع الأمني بالبلاد وفرض احترام القانون

اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، لبحث الوضع الأمني العام بالبلاد وسير مختلف أجهزة الوزارة.

وأكد الرئيس قيس سعيد، خلال اللقاء، بقصر قرطاج، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، ضرورة توفر المزيد من الانسجام بين وحدات وإدارات وزارة الداخلية حتى يكون العمل

أنجح في فرض احترام القانون.

ذكرت وزارة الدفاع التونسية، أن وحدات جيش البحر والحرس البحري تمكنت، خلال عملية مشتركة، من انتشال جثة وإنقاذ 51 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب معطل بسواحل ولاية صفاقس.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء -

أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور لاجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنه تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

يشار إلى أن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، أعلن أن الحكومة التونسية نسقت مع البنك الدولي بخصوص الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء لقاح "فايزر- بايونتيك" في حدود مليوني جرعة ستكون جاهزة في شهر أبريل المقبل، وسيتم تقديمها بالمجان للفئات ذات الأولوية.