7 نشاطات لمركز الملك سلمان للإغاثة

* توزيع مواد إيوائية للنازحين المتضررين من الحريق في وادي ذنة بمديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب، شملت خياما وبطانيات وبسطا.
* 1200 كرتون من التمور للأسر المتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفادت منها 1200 أسرة.
* 1087 حقيبة شتوية للمعوزين والأسر الفقيرة في إقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6522 فردًا من الأطفال والنساء وكبار السن.
* توزيع 2000 كرتون من التمور للنازحين والفئات الأشد ضعفًا في مديرية صالة بمحافظة تعز، استفادت منها 2000 أسرة.
* 910 كراتين من التمور في مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج، استفادت منها 910 من الأسر الأشد احتياجا، ضمن مشروع توزيع 5000 كرتون من التمور للأسر المحتاجة في اليمن.
* 675 حقيبة شتوية بمحافظة البيضاء، منها 405 حقائب شتوية للنازحين في مديرية مسورة، و270 للنازحين في مديرية الزاهر.
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