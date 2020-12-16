“اليونسكو” تسجل الكسكس ضمن قائمة التراث العالمي استجابة لطلب مغاربي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، اليوم الأربعاء، عن تسجيل الكسكس ضمن التراث الثقافي غير المادي، كطبق مغاربي، منهية الجدل عن بلد انتمائه.

وصادق الاجتماع السنوي للجنة الدولية الحكومية، المنعقد اليوم الأربعاء، على تسجيل الكسكس ضمن قائمة التراث الغير المادي، للدول المغاربية الأربع، المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

وتقدمت 4 دول مغاربية، هي المغرب، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، في مارس 2019، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بملف مشتركا يهدف تسجيل الكسكس ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي.

وتم إيداع الملف من قبل الدول المغاربية لدى قطاع الثقافة في اليونسكو، المكلف بالاتفاقيات، والاعلانات العالمية على غرار اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، والاعلان العالمي حول التنوع الثقافي، ما يضع حدا لخصومة بين البلدان، دامت لسنوات، حول أصل طبق الكسكس.