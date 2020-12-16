خبيرة أمنية أمريكية تكشف تورط قطر في تمويل شراء أسلحة للمتمردين الحوثيين

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كشفت الخبيرة الأمنية الأمريكية “أيرينا تسوكرمان”، تفاصيل موثوقة تشير إلى رفع قطر معدلات تزويدها ميليشيا الحوثي بالطائرات بدون طيار في انتهاك لقانون مجلس الأمن 2216 الذي يحظر نقل الأسلحة لليمن، لافتة الانتباه إلى تقديم مقاول أمني أمريكي “لم تسمه” شهادته قريباً أمام الهيئات الدولية والسلطات الفيدرالية الأمريكية حول دور قطر و “آل ثاني” في تمويل شراء الأسلحة لصالح الحوثيين في اليمن.

وأوضحت “أيرينا” في تصريحات لموقع “صدى البلد” الإلكتروني اليوم، أن فريق هذا المقاول يمتلك أدلة قوية على المكان الذي تقوم فيه مجموعة من المسؤولين الفاسدين الهاربين من إحدى الدول العربية بعمليات لغسيل أموالهم المسروقة من خزينة هذه الدولة، كما يمتلك وفريقه معلومات حول البنوك، وكيفية غسل المكاسب غير المشروعة المسروقة، وتفاصيل تعاونهم مع الفصائل المناهضة لقيادات هذه الدولة من خلال التعاون مع الدوحة.

وأضافت أن تمويل قطر للحوثيين ودعمها لـــ “حزب الله” اللبناني تم تجاهله إلى حد كبير من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، إلا أنه الآن ومع البدء في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل حكومة الولايات المتحدة، ومع تزايد عدد الدول في أوروبا التي صنفت “حزب الله” على أنه منظمة إرهابية، فإن هذه التطورات لابد أن تأخذ على محمل الجد لما لها من أهمية جديدة.