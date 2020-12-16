شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمني أمريكي: الانتخابات الرئاسية الأكثر أمانًا في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف كريبس للكونجرس خلال بيانه الافتتاحي اليوم: "بينما تكون الانتخابات في بعض الأحيان فوضوية، كانت هذه انتخابات آمنة. ولا شك لدي في ذلك".
وكان ترامب قد أقال كريبس بعد أن طعن علنا في مزاعم الرئيس بتزوير الانتخابات. في غضون ذلك، رفع الفريق القانوني لترامب عشرات القضايا المتعلقة بالانتخابات أمام المحاكم في جميع أنحاء البلاد، ولكن تم رفض جميع القضايا تقريبا بسبب نقص الأدلة.
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