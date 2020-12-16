شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثاتها بقصر الاتحادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ودّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب زيارته للقاهرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، علق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على استقباله لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد. وكتب الرئيس:"شرفت اليوم بلقاء أخى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر، وقد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثاتها بقصر الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.