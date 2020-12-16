جبهة شباب الصحفيين المصريين تشن هجوما شديدا على الناشط الإخواني المصري "جمال عيد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوما شديدا على ناشط السبوبة الإخوانى المصري جمال عيد وطالبتة بمحاكمته بالقانون بسبب تصريحاته المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي والتى يحارب فيها الدولة ومؤسساتها بحثا عن مصالح شخصية و دفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: جمال عيد عضو جماعة الإخوان الإرهابية أنت لا تكل ولا تمل عن الدفاع عنها وعن عناصرها.. ونعتقد أنه يحابى حاليا على مصالحها أكثر من قيادتها.. يا ترى ما السر وراء ذلك؟؟".

اضاف طوالة:تقريبا المفلس جمال عيد دولاراته فى البنك قربت تخلص فبيحاول يدور على مصادر جديدة لملئ حساباته.. غالبا المصالح بتتصالح علشان كده مستر جمال لقى سبوبة جديدة وهى الاخوان.. فعمال بيعرض خدماته وخيانته على الجماعة يمكن يعطوا لة شوية دولارات.

أشار رئيس الجبهة إلي ان جمال عيد معندوش مبادئ أبدا.. هى جماعة الاخوان دى مش المفروض أنها مختلفة معاك تمام فى الفكر.. ولا انت كل الى يهمك هى الدولارات وبس.. طالما دولاراته قلت.. فبيتحول لحرباء تتلون على كل الوجوه.. المهم يقبض وخلاص".