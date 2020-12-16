شكرا لقرائتكم رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة لا تسعى للسلطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس هيئة الأركان السوداني، الأربعاء، أن القوات المسلحة ليست مسيسة ولا تسعى للسلطة.

وقال الفريق الركن محمد عثمان لدى مخاطبته خريجي الأكاديمية العسكرية: "القوات المسلحة ستظل عصية على مكر الماكرين وكيد الكائدين حتى وإن عقها بعض أبناء الوطن واستعانوا عليها بالأجنبي واستجلبوا لذلك القوانين من وراء البحار".

كما أضاف "القوات المسلحة هي الجيش الذي يرومه الوطن وليست جماعة مسيسة ولا تهوى السلطة ولا تحترف الانقلابات والجيوش بمثل تلك المواصفات انهارت من حولنا وحلت محلها الميليشيات".

وأشار إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب منصة لانطلاق البلاد نحو معالجة كافة القضايا.

إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب

هذا وأعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم دخول إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ اعتبارا من 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب أصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويعود إدراج اسم السودان على قائمة الإرهاب إلى سلوك النظام السابق في الخرطوم، والذي أطيح به في انقلاب عقب احتجاجات شعبية في عام 2019.