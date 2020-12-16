شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تحصل على آيزو إدارة المخاطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حققت بلدية مدينة الشارقة إنجازاً آخر خلال العام الجاري بعد حصولها على آيزو نظام إدارة المخاطر ISO 31000:2018 بعد اجتيازها لجميع متطلبات الشهادة واجتياز مرحلة التدقيق خلال الفترة الماضية حيث تم تطبيق مواصفة الآيزو على جميع إدارات البلدية، لتتوج البلدية جهودها في هذا المجال وتواصل مسيرة التميز التي تعزز من مكانتها وريادتها في مجال العمل البلدي.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أنه تم تطبيق المواصفة على كافة إدارات البلدية وتم العمل على تطبيقها انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة سليمة في مكان العمل توفر للموظف البيئة المحفزة على العمل، سعياً منها لتحقيق الإنجازات المتتالية والتي جعلت منها جهة خدمية متميزة تقدم لموظفيها ومتعامليها أفضل وأرقى الخدمات، وتختصر عليهم الوقت والجهد وتعزز من مستوى الرضا لديهم.

من جانبها أوضحت بدور الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل أن توجيهات الطريفي وفريق الإدارة العليا في البلدية بالعمل على تحقيق متطلبات المواصفة وتقديم الدعم اللازم؛ ساهم في الحصول على شهادة الآيزو واجتياز جميع التحديات، حيث تم تشكيل فرق عمل بذلت جهوداً كبيرة في سبيل استيفاء جميع الشروط اللازمة وتطبيقها في آلية العمل.