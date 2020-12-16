محكمة فرنسية تصدر حكمها على متهمي هجمات «شارلي إيبدو»

قررت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، إدانة 14 شخصاً، على خلفية صلتهم بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، في يناير 2015.

كما أسقطت المحكمة الفرنسية صفة الإرهاب عن 6 من بين 11 شخصا وجهت إليهم التهمة، في وقت سابق.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأنه تمت إدانة محمد بلحسين بالتواطؤ في جريمة إرهابية، إلى جانب حياة كوليبالي، وهي شريكة لأميدي كوليبالي الذي قتل 4 أشخاص في هجوم على متجر للأطعمة اليهودية، في 2015.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 29 و68 عامًا. وهم يحاكمون لأول مرة في قضايا تتعلق بالإرهاب، وينفون التهم التي وجهت إليهم.

وقالت محامية الدفاع، زوي روايو، إنه في مواجهة الصدمة التي خلفتها اعتداءات السابع والثامن والتاسع من يناير 2015، يجب أن تكون الاستجابة "عدالة نموذجية لا دموية". وكانت تلك الهجمات الأولى في سلسلة طويلة من الاعتداءات في فرنسا.

وقتل في الهجوم 17 شخصًا، من بينهم 11 في صحيفة شارلي إيبدو في السابع من يناير، وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة واثنان من المارة.

وطالب الاتهام بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين قد تصل إلى السجن المؤبد.

وأكد ممثلو الادعاء أن الضالعين في الهجوم مباشرة، وهم ثلاثة، قتلوا برصاص قوات الشرطة. وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.