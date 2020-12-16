الملك سلمان يصدر أمرا هاما لعائلات المتوفين بفيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء السعودية مساء يوم الثلاثاء، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا بصرف مبالغ مالية لذوي المتوفين بفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الوكالة الرسمية إن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا قرار بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي.

أشارت إلى أن القرار يسري مفعوله اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة في المملكة.

وصرح العاهل السعودي بأنه جرى اتخاذ إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية والتوجيه بتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة.

وأكد أن العالم مر بجائحة غير مسبوقة أثرت سلبا في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد.

وبين أن الجائحة أثرت في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار.

وأفاد في السياق بأن التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الرياض والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة 2030، أدت إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصاد المملكة.

وأوضح الملك سلمان أن الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية بلغ 990 مليار ريال، مضيفا أن الإيرادات قدرت بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل ذلك 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.