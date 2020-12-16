أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين ، أن أكثر من 12 ألف شخص في موسكو قد تلقوا لقاح "سبوتنيك V" في إطار حملة التطعيم المجانية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأعرب سوبيانين، خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، في مجلس دوما بالعاصمة موسكو، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، عن أمله في أن يصبح التطعيم ضد الفيروس التاجي متاحًالجميع سكان العاصمة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن مصنعًا خاصًا بإنتاج اللقاح سيفتتح في مجمع "تيكنو بوليس موسكو" الاقتصادي في غضون أسابيع.
وأضاف أن نظام التأهب المرتفع، الذي اعتمدته سلطات المدينة، أصبح أنسب طريقة للتعامل مع تفشي العدوى، ولفت
وشدد عمدة العاصمة الروسية على أن سلطات موسكو تمكنت من تقديم المساعدات الاجتماعية إلى كافة السكان المحتاجين خلال الجائحة ودعم 49.5 ألف شركة ومؤسسة في القطاعات المتضررة، يصل عدد العاملين فيها إجمالًا إلى 770 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة موسكو: أكثر من 12 ألف شخص في موسكو تلقوا التطعيم ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.