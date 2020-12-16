الجزائر تمدد حظر التجوال المفروض بسبب كورونا فى 34 ولاية من بينها العاصمة

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء تمديد حظر التجوال المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا في 34 ولاية من بينها العاصمة من الساعة 8 مساء إلى 5 فجرًا، لمدة 15 يوما اعتبارًا من غد الخميس ضمن إجراءات وقائية أخرى شملت غلق بعض الأنشطة وتحديد مواعيد عمل البعض الآخر.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم أن عبد العزيز جراد (الوزير الأول) رئيس الوزراء قرر تمديد حظر التجوال المفروض في 34 ولاية من الولايات الـ48 هي: الجزائر العاصمة، أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت،
وأوضح البيان أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
وأضاف البيان أنه تقرر استمرار غلق أسواق بيع المركبات المستعملة في كافة الولايات لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى غلق عدة أنشطة لمدة 15 يوما هي صالات الرياضة المغطاة والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام والترفيه والشواطئ، ودور الشباب والمراكز الثقافية.
وأشار إلى أنه تم تحديد مواعيد
ولفت إلى أنه فيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيتعين أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، على أن تغلق أبوابها في السابعة مساء.
وأكد البيان استمرار منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، في كافة الولايات وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى المقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء، بالإضافة إلى منع عقد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات، كما قررت الحكومة الجزائرية استئناف خدمات النقل العام خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ودعت الحكومة الجزائرية، المواطنين إلى المزيد من التعبئة والانضباط للحدّ من انتشار وباء الكورونا، ومواجهة هذا التحدي الصحي الكبير.
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