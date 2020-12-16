تونس: انتشال جثة وإنقاذ 51 شخصًا تعطل قاربهم أثناء محاولة هجرة غير شرعية

ذكرت وزارة الدفاع التونسية، أن وحدات جيش البحر والحرس البحري تمكنت، خلال عملية مشتركة، من انتشال جثة وإنقاذ 51 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب معطل بسواحل ولاية صفاقس.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور لاجتياز الحدود البحرية في

اتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنه تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

يشار إلى أن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، أعلن أن الحكومة التونسية نسقت مع البنك الدولي بخصوص الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء لقاح "فايزر- بايونتيك" في حدود مليوني جرعة ستكون جاهزة في شهر

أبريل المقبل، وسيتم تقديمها بالمجان للفئات ذات الأولوية.

وأكد هاشمي الوزير المدير العام لمعهد "باستور" الصحي بتونس، وفق وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء، أن تونس ستحصل على مليوني جرعة من لقاح "كورونا" من شركة فايزر الأمريكية،

لافتًا إلى أنه السلطات الطبية في تونس لديها نيه لتوريد كميات إضافية في مرحلة لاحقة.

وأعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوسط المدرسي بلغ 4116 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضى.