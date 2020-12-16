الحكومة النمساوية تضم رموز اليمين المتطرف النازي إلى قائمة الإرهاب

قررت الحكومة النمساوية اليوم ضم رموز جماعات اليمين المتطرف النازي إلى قائمة الرموز المحظورة والمصنفة ارهابية .

وقالت مصادر حكومية اليوم الأربعاء إن حركة " الهوية " وهي أبرز جماعات اليمين المتطرف تم حظر كافة رموزها وذلك فى اطار جهود الحكومة لمكافحة الارهاب .

وأشارت المصادر إلى أن إصلاح قانون الرموز كان ضرورة من أجل التمكن من حظر الرموز من كافة الجمعيات المتطرفة لتشمل المتطرفين اليمينيين.

يشار إلى أن حركة الهوية في النمسا تأسست عام 2012 تحت مزاعم حماية "الثقافة الأوروبية" والدفاع عن الهوية المهددة

من قبل المهاجرين – على حسب زعمهم – وهم يروجون لنظريات المؤامرة ومنها احلال السكان وغزو اوروبا بالمهاجرين وشعار اليمين المتطرف هو الحرف اليوناني " لمبادا".

ومن المعروف أن قائمة الرموز المصنفة ارهابية فى النمسا هي شعار جماعة الاخوان وشعارات حزب الله وحزب العمال الكردستاني وتحية الذئب .

وأعلنت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء عن تلقى نحو 900 ألف جرعة من لقاح كورونا الجديد ( فايزر- بيونتك ) على ثلاثة

دفعات تكتمل فى مارس المقبل.

وأعلن المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن نحو مليوني مواطن شاركوا فى فحوصات كورونا الجماعية التى جرت على مدار الأسبوعين الماضيين، وقال كورتس أنه يقدر حرص هذا العدد الكبير من المواطنين على المشاركة في الحملة التي أطلقتها الحكومة للفحص الجماعي من فيروس كورونا، مشيرا

إلى أن الحملة سيتم استئنافها عقب عطلة عيد الميلاد في 10 يناير المقبل.

وأوضح كورتس أن الفحوصات الجماعية سهلت مهمة الحكومة في تتبع سلاسل العدوى واكتشاف الأفراد من حاملي الفيروس بدون أعراض.

وأشار إلى أن هذه الفحوصات سوف تمكن من الاحتفال بعيد الميلاد بشكل جيد وبتوتر أقل وتسهل عملية الفتح التدريجي لكافة الانشطة فى البلاد.