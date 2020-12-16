مقتل 13 شرطيا أفغانيا في هجومين لطالبان

قتل 13 شرطيا أفغانيا على الأقل في هجومين لعناصر من طالبان على نقطتي تفتيش ليلا في شمال البلاد، حسبما أعلن مسؤولون. حيث اقتحم المسلحون وسيطروا لفترة وجيزة على الحاجزين على مشارف بولي خمري، عاصمة ولاية بغلان «شمال»، وقد نقل القتلى وخمسة جرحى إلى مستشفى الولاية، بحسب مدير المرفق عين الدين سياد. وأكد المتحدث باسم شرطة الولاية أحمد جاود بشرات الهجوم. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي في إطار موجة أعمال عنف تهز البلاد منذ الأسابيع القليلة الماضية. وفي حادثة منفصلة، قتل خمسة عناصر أمنيين و17 عنصرا من طالبان عندما تصدت قوات الحكومة لهجوم في ولاية أوروزغان «جنوب»، وفق مسؤول آخر. وتتصاعد أعمال العنف في كافة أنحاء أنحاء الولايات الأفغانية حتى مع خوض طالبان والقوات الحكومية محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.



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