كأس العرش.. المغرب الفاسي “يتفوق” علی “الكوديم” بثلاثية

نجح فريق المغرب الفاسي في بلوغ الدور الموالي من مسابقة كأس العرش عقب تغلبه علی جاره النادي المكناسي بثلاثية نظيفة لحساب منافسات الدور الرابع.

وسجل ثلاثية المغرب الفاسي كل من الجناتي في الدقيقة 32 ثم الرميلي وايوب لخضر في الجولة الثانية.

ويحتل المغرب الفاسي المركز السابع في سبورة الترتيب العام المٶقت للبطولة الاحترافية بما مجموعه 5 نقاط جمعها من انتصار وتعادلين.

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