العدد 3357- 17 دجنبر نشرة كورونا.. 3351 إصابة جديدة في المغرب و38 وفاة و3924 حالة شفاء بعد الجدل..أمكراز: تصريحي يتماشى مع الموقف الوطني من القضية الفلسطينية.. والتطبيع لن يهز البيجيدي لأنه مر بلحظات أصعب -فيديو

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