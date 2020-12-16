شكرا لقرائتكم خبر عن " الدفاع الجزائرية" تعلن وفاة طاقم المروحية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر وفاة طاقم مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (إم إس- 25 ميرلين) التابعة لقيادة القوات البحرية التي سقطت اليوم الأربعاء، في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائرية.
وأوضحت الوزارة في بيان ثان أن الحادث أسفر عن مقتل كل من المقدم نور الدين خروسة، والمقدم محمد الأمين الوافي، والملازم الأول نور الدين بوزايدة.
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