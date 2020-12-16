شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب شركات تدعم بيع بتروكيماوية إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الولايات المتحدة اليوم الأربعاء شركات مقرها الصين، متهمة إياها بدعم بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية بينما تصعد واشنطن الضغط على طهران حتى مع اقتراب فترة الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت على قائمتها السوداء أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية لشركة تريليانس للبتروكيماويات التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.