شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب شركات تدعم بيع بتروكيماوية إيرانية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت على قائمتها السوداء أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية لشركة تريليانس للبتروكيماويات التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.
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