675 حقيبة شتوية للبيضاء.. و1200 كرتون تمر للحديدة

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ووزع المركز 675 حقيبة شتوية بمحافظة البيضاء، بواقع 405 حقائب شتوية للنازحين في مديرية مسورة، تشتمل على 810 جاكيتات كبيرة، و810 جاكيتات صغيرة، و810 كنزات كبيرة، و810 كنزات صغيرة، و810 بطانيات كبيرة، و810 بطانيات صغيرة، استفادت منها 405 أسر، كما تم توزيع 270 حقيبة شتوية للنازحين في مديرية الزاهر، تشتمل على 540 جاكيتا كبيرا، و540 جاكيتا صغيرا، و540 كنزة كبيرة، و540 كنزة صغيرة، و540 بطانية كبيرة، و540 بطانية صغيرة، استفادت منها 270 أسرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,200 كرتون من التمور للأسر المتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، سلم مواد إيوائية للنازحين المتضررين من الحريق في وادي ذنة بمديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب، شملت خياما وبطانيات وبسطا.ووزع المركز 675 حقيبة شتوية بمحافظة البيضاء، بواقع 405 حقائب شتوية للنازحين في مديرية مسورة، تشتمل على 810 جاكيتات كبيرة، و810 جاكيتات صغيرة، و810 كنزات كبيرة، و810 كنزات صغيرة، و810 بطانيات كبيرة، و810 بطانيات صغيرة، استفادت منها 405 أسر، كما تم توزيع 270 حقيبة شتوية للنازحين في مديرية الزاهر، تشتمل على 540 جاكيتا كبيرا، و540 جاكيتا صغيرا، و540 كنزة كبيرة، و540 كنزة صغيرة، و540 بطانية كبيرة، و540 بطانية صغيرة، استفادت منها 270 أسرة.

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