شكرا لقرائتكم خبر الشق العسكري لاتفاق الرياض شارف على النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية أمس أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة.وأكد على أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين، وأن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية، وفقا لقناة (العربية).

وكان التحالف العربي بدأ الخميس الماضي نشر مراقبين عسكريين للفصل بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في أبين، تنفيذا لاتفاق الرياض، وأكد مصدر عسكري على أن القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بسحب السلاح الثقيل من مناطق التماس بين مدينتي زنجبار وشقرة شرقي محافظة أبين، مشيرا إلى أنها سحبت أيضا العتاد الثقيل التابع لها في خطوط التماس بمحوري الطرية وقرب المنطقة الفاصلة على الطريق الساحلي قرب زنجبار، إلى مؤخرة المواقع التابعة لها في سلسلة جبال العرقوب، وسحب دبابات تابعة لها من مواقعها في بلدة الشيخ سالم.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني تحرير مواقع عسكرية استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن، وأكد موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم القوات اليمنية على أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات الانقلابية، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة القحرة، شرق مديرية مريس، وأن المواقع التي تم تحريرها، لها أهمية استراتيجية، وتقع في إطار منطقة القهرة، التي أصبحت أغلب المواقع فيها في قبضة الجيش، بعد تخليصها من قبضة الميليشيات الحوثية المتمردة.

في غضون ذلك لجأت ميليشيات الحوثي إلى قصف المدنيين والأحياء السكنية بمنطقة مريس بالضالع، وقتل مواطن من سكان قرى شمال مريس في محافظة الضالع، بقصف حوثي استهدف قرى شمال مريس بمحافظة الضالع.

وفي سياق آخر، حلت ميليشيات الحوثي في المرتبة الثانية بعد تنظيم داعش في ارتكاب الجرائم ضد الصحفيين على مستوى العالم، وقالت منظمة (مراسلون بلا حدود) «إن ميليشيات الحوثي تأتي بعد تنظيم داعش في احتجاز الصحفيين كرهائن واستخدامهم كورقة مساومة سياسية، حيث تحتجز 7 صحفيين كرهائن منذ سنوات».

وأشارت (بلا حدود) في تقريرها السنوي إلى أن سوريا والعراق وميليشيات الحوثي في اليمن أصبحوا آخر معاقل الرهائن الصحفيين في العالم حاليا، مشيرة إلى أن مصير الصحفيين الرهائن في سجون ميليشيات الحوثي يلفه الكثير من الغموض، حيث أصدرت ميليشيات الحوثي حكم الإعدام في حق 4 صحفيين تم اعتقالهم في 2015.

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