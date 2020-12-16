القضاء يؤجل التحقيق مع وزيرين في انفجار لبنان

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وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن ذلك جاء بعد تغيب الوزيرين عن الجلسة التي كانت مقررة أمس، وعدم ورود جواب رسمي يفيد بما إذا كانا تسلما مذكرتي التبليغ وبلغا بمضمونها». ووفق الوكالة، استمع القاضي صوان إلى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني، اللواء وليد سلمان، بصفة شاهد، كما ادعى على إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أبرياء، وفق مادة من قانون العقوبات تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفيها.وطبقا للوكالة، سيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ، المهندس حسن قريطم الموقوف بالملف، في جلسة يحددها لاحقا.
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت، مما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب، ودمارا هائلا في المرفأ وعدد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.
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