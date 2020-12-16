موريتانيا تحقق مع رئيسها السابق في شبهات فساد

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وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تستدعي فيها الشرطة الرئيس السابق ضمن تحقيقات بقضايا فساد خلال حكمه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعت شرطة محاربة الجرائم المالية والاقتصادية بموريتانيا رئيس البلاد السابق محمد ولد عبدالعزيز للاستماع إليه فيما يتعلق بشبهة ضلوعه في استخدام دعم مالي أوروبي بقيمة 5 ملايين يورو تم توجيهه إلى مصنع لمعالجة وتصدير الأسماك يملكه الرئيس السابق.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تستدعي فيها الشرطة الرئيس السابق ضمن تحقيقات بقضايا فساد خلال حكمه

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