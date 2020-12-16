13 قتيلا في هجوم لطالبان شمال أفغانستان

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وقال العضوان بمجلس الإقليم فيروزالدين ايماق وشمس الحق باراك ضيا «إن ثلاثة آخرين من رجال الشرطة أصيبوا خلال الهجوم الذي وقع ليلة أمس في منطقة وزير أباد في مدينة بول خمري».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون أمس «إن ما لا يقل عن 13 من رجال الشرطة قتلوا عقب أن شن مسلحو حركة طالبان هجوما على نقطة تفتيش بإقليم باغلان بشمال أفغانستان».وقال العضوان بمجلس الإقليم فيروزالدين ايماق وشمس الحق باراك ضيا «إن ثلاثة آخرين من رجال الشرطة أصيبوا خلال الهجوم الذي وقع ليلة أمس في منطقة وزير أباد في مدينة بول خمري».

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