اعتقال 6 دواعش في نينوى العراقية

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وقالت الوكالة في بيان أورده موقع «السومرية نيوز»، إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، لعملهم بما يسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة تحت أسماء وكنى مختلفة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس إلقاء القبض على ستة «إرهابيين» ينتمون لتنظيم «داعش» في محافظة نينوى.وقالت الوكالة في بيان أورده موقع «السومرية نيوز»، إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، لعملهم بما يسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة تحت أسماء وكنى مختلفة».

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