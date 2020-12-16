شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: الصحفيون يتعرضون للترهيب حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن استنكاره لتزايد الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي حول العالم، مشددا على ضرورة التصدي للإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة ضدهم.

وأبدى في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، قلقه من عدد القيود خلال جائحة كوفيد 19، والهجمات ضد الصحفيين، مشيرا إلى أن الكثيرين من الصحفيين تعرضوا للمضايقات وأعمال الترهيب والعقوبات والقتل والاحتجاز التعسفي. ودعا الحكومات للإفراج الفوري عن الصحفيين الذين احتجزوا لمجرد أداء عملهم، مشددا على دعواته السابقة لبذل جهود متضافرة للتصدي لاستشراء الإفلات من العقاب على تلك الجرائم.

وأكد أهمية عمل الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي لمساعدة جميع الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة في حياتهم اليومية.

من جهتها أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن بالغ أسفها بسبب وفاة أو اختفاء ما يصل إلى 21 لاجئا ومهاجرا من فنزويلا، بما في ذلك أطفال، بعد انقلاب قاربهم وهو في طريقه إلى ترينيداد وتوباغو قبالة سواحل فنزويلا. ودعت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في بيان صحفي صادر اليوم، فنزويلا وترينيداد وتوباغو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المهربين والمتاجرين بالبشر من نقل اللاجئين والمهاجرين في رحلات بحرية خطيرة.