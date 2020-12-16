18 داعشيا في قبضة الشرطة التركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة التركية أنها اعتقلت 18 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، وذلك في عملية أمنية فجر أمس بمدينة إسطنبول. وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم. ولفتت إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في مناطق عدة بعموم إسطنبول، وأشارت إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 18 شخصا من المشتبه بهم، وصادرت وثائق تنظيمية ومواد رقمية. ولفتت إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في مناطق عدة بعموم إسطنبول، وأشارت إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 18 شخصا من المشتبه بهم، وصادرت وثائق تنظيمية ومواد رقمية.

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