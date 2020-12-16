شكرا لقرائتكم خبر عن «طالبان» تقتل 13 شرطياً أفغانياً باستهداف نقطتي تفتيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 13 شرطياً أفغانياً على الأقل حتفهم، الأربعاء، في هجومين لعناصر من طالبان على نقطتي تفتيش ليلاً في شمال البلاد، حسبما أعلن مسؤولون.

واقتحم المسلحون وسيطروا لفترة وجيزة على الحاجزين على مشارف بولي خمري، عاصمة ولاية بغلان (شمال). ونقل القتلى وخمسة جرحى إلى مستشفى الولاية، بحسب مدير المرفق عين الدين سياد.

وأكد المتحدث باسم شرطة الولاية أحمد جاود بشرات الهجوم.

وأعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي في إطار موجة أعمال عنف تهز البلاد منذ الأسابيع القليلة الماضية.

وفي حادثة منفصلة الأربعاء قتل خمسة من العناصر الأمنيين و17 عنصراً من طالبان عندما تصدت قوات الحكومة لهجوم في ولاية أوروزغان (جنوب)، وفق مسؤول آخر.

وتتصاعد أعمال العنف في كافة أنحاء الولايات الأفغانية حتى مع خوض طالبان والقوات الحكومية محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب. (رويترز)

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