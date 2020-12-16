شكرا لقرائتكم خبر عن دول الاتحاد الأوروبي جاهزة للتلقيح «في نفس اليوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19 «في اليوم نفسه» عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية الضوء الأخضر للقاح الذي طورته شركة فايزر/بايونتيك.

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة عبر الفيديو بشكل عام «أخيراً في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور، إنها مهمة ضخمة».

وأضافت: «دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن (حملة) التطعيم هذه معاً في الدول الـ27 على أن تبدأ في نفس اليوم».

وبضغط من ألمانيا، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء أنها ستنظر في 21 كانون الأول/ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المحدد، في مصير لقاح فايزر/بايونتيك.

وبعد النظر برأي الجهة المنظمة والتشاور مع الدول الأعضاء (وهي عملية من المحتمل أن تستمر بضعة أيام)، ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على إصدار ترخيص التسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي قرابة عيد الميلاد.

وقالت فون دير لاين «بالإجمال، اشترينا جرعات (من اللقاحات) أكثر مما هو مطلوب للجميع في أوروبا» من خلال عقود مع مختبرات مختلفة من أجل تكوين «مجموعة متنوعة» من اللقاحات قيد التطوير.

وأضافت: «بنفس الطريقة التي اجتزنا فيها هذا الوباء في ظل الوحدة، دعونا نتعهد معاً ونتحد جميعاً في القضاء على هذا الفيروس الرهيب».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار بالفعل الثلاثاء إلى أن حملة التلقيح ضد كوفيد19 ستطلق في نفس اليوم في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحسب تصريحات أوردها قادة كتل برلمانية في الجمعية الوطنية. وأكدت وسائل إعلام فرنسية هذه التصريحات موضحة أنه لم يتم تحديد موعد لذلك.

واللقاح الذي طورته الشركة الأمركية فايزر والألمانية بايونتيك هو الأول الذي تم الترخيص له في بعض الدول الغربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة حيث بدأت حملات التلقيح في الأيام الماضية.