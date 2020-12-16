شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يتلقى التطعيم المضاد لكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بادر عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، بالحصول على جرعة التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأشار الملك إلى أن الله قد حبى المملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة على الحد من انتشاره في المجتمع.

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع. (بنا)

كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يتلقى التطعيم المضاد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.