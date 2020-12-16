شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: خورفكان مطالب بصفر أخطاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

وصف البرازيلي كايو مدرب فريق خورفكان أن مباراة فريقه أمام عجمان في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الجمعة بالمهمة والصعبة، وقال: هذه المباراة واحدة من 4 مباريات تبقت للفريق في الدور الأول وبالتأكيد هناك حاجة إلى الفوز بعد الخسارة الأخيرة من كلباء، ووضعنا في الجدول يفرض علينا الانتصار من أجل التقدم نحو مركز أفضل.

وتابع: المباراة لن تكون سهلة، سنلعب أمام فريق يرغب هو الآخر في الفوز وهو يلعب على أرضه ولا يمكن الاستهانة به، وعلينا أن نخوض مباراة بأخطاء صفر.

وأكد كايو: «كنا نستحق نتيجة أفضل في مباراة كلباء الأخيرة، المباراة ذهبت في الدقائق الأخيرة للمنافس على الرغم من أننا تقدمنا وأهدرنا فرصاً وأعتقد أن فريقنا تعرضا للظلم لأنه كان يتوجب على الحكم العودة لتقنية الفيديو لطرد لاعب كلباء مالابا، وكنا سنستفيد بالطبع من النقص العددي».

ومن جانبه، قال فلاح وليد لاعب وسط خورفكان: استعددنا جيداً للقاء وندرك أهمية المقابلة التي ستكون صعبة أمام فريق نحترمه.